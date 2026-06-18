株式会社円谷プロダクションは18日、公式サイトを通じ、一部週刊誌が報道した退職騒動についてコメントした。

報道によると、今年に入り同社では退職者が相次いでいるという。元社員の証言を報じており、長時間労働の問題やリストラ騒動などが取り上げられていた。

同社はこの日、「一部報道に関する当社の見解について」とする声明を発表。「現在、一部メディアにおいて、当社に関する報道がなされておりますが、これらは当社の公式発表に基づくものではなく、独自の解釈や事実誤認も含まれております」と主張した。

また「なお、本件に関する個別の取材や質問状に対しましては、一貫して回答を差し控えさせていただいております」と説明。「当社は法令遵守を事業運営の基本方針としており、すべての従業員が安心できる適切な労務環境の維持、および健全な組織運営の徹底に日々取り組んでおります。ファンの皆様、お取引先様、ならびに関係各位におかれましては、多大なるご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げますとともに、今後とも変わらぬご愛顧とご支援を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます」と呼びかけた。