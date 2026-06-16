小学館の漫画配信アプリ「マンガワン」において、性加害で逮捕歴のある漫画家を別名義で新連載の原作に起用していた一連の問題を訴えていた「常人仮面」原作の鶴吉繪理氏が16日、公式SNSを通じ、騒動について「ひと段落した」と報告した。編集部は今年2月、原作者「一路一」氏が、過去に性加害事件で逮捕・略式起訴され罰金刑を受けた漫画家・山本章一氏と同一人物であることを公表した。原作者の起用判断や確認体制に問題があ