BANDAI SPIRITSのキャラクターの魅力にフォーカスし、こだわりを抽出したプライズフィギュアブランド「ESPRESTO」から、「学園アイドルマスター」から「自己肯定感爆上げ↑↑しゅきしゅきソング」の衣装の「藤田ことね」が2026年6月11日より順次展開されている。

「学園アイドルマスター ESPRESTO-Heart bouquet-藤田ことね」

ゲーム「学園アイドルマスター」より、「お金を稼げるアイドル」を夢見る「藤田ことね」が自身の楽曲「自己肯定感爆上げ↑↑しゅきしゅきソング」の衣装でプライズフィギュア化。

藤田ことねのイメージカラーであるイエローを基調に、ハートをふんだんにあしらったファンシーなデザインの衣装が再現されている。

本稿では「学園アイドルマスター ESPRESTO-Heart bouquet-藤田ことね」の魅力を紹介していく。

自己肯定感爆上げ中↑↑な藤田ことねが登場

「学園アイドルマスター ESPRESTO-Heart bouquet-藤田ことね」のパッケージサイズは、縦約14cm×横約14cm×高さ約25cm。表面にはフィギュアの写真が掲載され、側面にはイメージ写真が掲載されている。

本フィギュアは組み立て不要で、ディスプレイベースに差し込んですぐに飾ることができる。

【パッケージ】

「学園アイドルマスター ESPRESTO-Heart bouquet-藤田ことね」は、上述の通りゲーム内のPSSRアイドル［自己肯定感爆上げ↑↑しゅきしゅきソング］の衣装が再現されている。

藤田ことねの可愛さを爆発させるファンシーでふわふわなデザインとなっており、イメージカラーであるイエローカラーもグラデーションによってステージで輝くような存在感を放つ色合いとなっている。

こちらを見つめてくるような可愛さ満点のポーズはもちろん、八重歯が見えるキュートな表情も繊細に造形されている。また、「片手ほっぺハート」など“しゅき”になるポイントも散りばめられている。

正面

背面

藤田ことねの可愛さが詰まった表情

衣装にはたくさんのハートモチーフが散りばめられている

レギンスにもリボンとハートモチーフが入っている

そして、注目ポイントは何といってもいっぱいのハートモチーフだ。

衣装のいたるところにあるハートの装飾をはじめ、コルセット、背中の開いた部分など大胆に表現された箇所はもちろん、三つ編みやスカートの裾、ブーツの裏など細かな部分にも入っており、細やかな造形に驚かされる。

さらに、レギンスの編み目の緻密さ、スカートの積層構造はプライズフィギュアとして見ごたえのある出来栄えとなっている。

三つ編みの中にハートマークが編み込まれ、しっかりと表現されている

背中やコルセットの大胆なハートマーク

ふわふわ感のある大小さまざまなハートの装飾やスカートの積層も見ごたえ抜群

スカートの裾はクリアパーツとなっており、そこには緻密なハートマークが造形されている

右足のブーツ裏にもハートモチーフ

ブーツはシンプルなデザインながら、厚底デザインや靴底の素材の違いも感じられる造形となっている

レギンスの編み込みも緻密に造形され、フィギュアの情報量を上げている

袖のグラデーションや手首の装飾も細やか

以上、「学園アイドルマスター ESPRESTO-Heart bouquet-藤田ことね」のフォトレビューをお届けした。

アイドルとして邁進し、ファンの“しゅき”に支えられた可愛さ全開の姿が再現され、藤田ことねのアイドルパワーの高さを改めて感じるプライズフィギュアとなっている。全体のプロポーション、表情や彩色はもちろんのこと、細部まで詰め込まれたハートモチーフの作り込みは、ぜひ間近で見てほしいポイントだ。

本景品は6月11日より全国のゲームセンターならびにオンラインクレーンで順次展開しているので、ぜひチェックしてほしい。

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