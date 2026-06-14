マイドロスの打球をまさかのファンブル【MLB】ドジャース 7ー1 ホワイトソックス（日本時間14日・シカゴ）ドジャースの山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発登板。8回2死まで完全投球を続けていたが、ムーキー・ベッツ内野手の痛恨の失策により偉業達成を逃した。米メディアが速報すると、ミスを犯したベッツに対して米ファンの怒りが寄せられた。まさかの結末は8回2死で訪れた。山本はマイ