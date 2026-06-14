猫が『座った状態で寝る』ときの理由4つ

1.少し警戒しているから

猫は、寝るときの姿勢に警戒心の強さが表れるといわれています。たとえば、バンザイをしたまま仰向けになるヘソ天や、前足を折りたたんでいる香箱座りは、すぐに動き出しにくい体勢です。つまり、それだけ安心してリラックスしている証拠ともいえるでしょう。

一方、座ったまま眠っているときは、足を自由に動かしやすく、何かあればいつでも逃げることができます。

来客中や家に迎え入れて間もない頃など、まだ緊張感が残っているときに見られやすいでしょう。

2.飼い主さんとタイミングを合わせたいから

飼い主さんと一緒に寝るまで待っているつもりだった猫が、この姿を見せることもあります。飼い主さんに生活リズムを合わせている様子がうかがえ、寝室に行くタイミングですぐに動き出せるようスタンバイしているのでしょう。

筆者の愛猫は、まさにこのタイプに当てはまります。筆者が動き出す様子が見えると、チラチラ目線を送りながら寝室に向かい始めるのです。

その姿を見るたびに健気さを感じ、最近ではできるだけ早めに寝室へ移動するようになりました。

3.遊びたい気持ちが残ったままだから

子猫に多いのが、遊んでいる最中や食事の途中で突然寝落ちしてしまうことです。

まだ遊びたい気持ちが残っているため横にならずにいたものの、睡魔には勝てず、そのまま眠ってしまったのでしょう。左右に体を揺らしながら、一瞬ぱっと目を覚ましたかと思えば、また眠りに落ちる姿を繰り返します。

とても愛らしい姿ですが、必要に応じて寝床へやさしく誘導し、しっかり体力を回復できる環境を整えてあげることも大切です。

4.うたた寝してしまったから

猫は、日差しの下や、体をあたためてくれるヒーターの前がお気に入りです。「ちょっとだけ休もうかな」と座っただけのつもりが、心地よくて結果的に寝てしまったというところでしょう。

そんな猫の姿につられて、こちらまで眠気に誘われてしまいそうです。休日の昼間くらいは、猫とのうたた寝タイムを一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか。目覚めた瞬間、何事もなかったかのように振る舞う姿を見るのも、猫と暮らす醍醐味の1つです。

あえて「横にならない」猫の複雑な心理とは？

猫があえて座ったまま寝るのは、すぐに動ける体勢を無意識に保っているためです。その場の環境やタイミングによっては、完全に安心して熟睡するまでには至らず「休みたい気持ち」と「警戒心」が同時に働いている状態といえます。

単なる寝落ちというよりは、そのときの環境に応じてバランスを取っている自然な行動です。基本的には猫自身が安心できる姿勢で休んでいるため、過度に心配する必要はありません。

ただし、毎回のように座ったまま寝ている場合は、体調の変化が隠れている可能性もあります。食欲はあるか、呼吸は荒くないかなども注意深く観察し、少しでも気になる点があれば動物病院に相談しましょう。

まとめ

猫が座ったまま寝る姿は、完全に安心しきっているわけでも、強く警戒しすぎているわけでもなく、その中間のような状態にあることが多いと考えられます。「本当は起きていたいけれど、眠気には逆らえない…」そんな猫なりの葛藤や、飼い主さんを待っていたいというひたむきな気持ちも、あの寝姿に反映されているのです。

とはいえ、健康面には注意してほしいところです。毎回座って寝てばかりいたり、横になるのを嫌がったりする場合は、体調不良も疑いましょう。猫が安心して休める環境を整え、ときにはへそ天のような無防備な寝姿が見られるくらいがちょうどよいのかもしれません。