『週刊プレイボーイ』に登場する女性たちに「初グラビア」にまつわるエピソードや当時の想いを聞く連載、『初グラビア物語〜My First Gravure Story〜』。前回に続いて、"美人すぎるラジオDJ"として大きな話題を呼び、現在はグラビア界でも快進撃を続ける山崎あみ（やまざき・あみ）さんのインタビュー後編。山崎さんは、2014年に芸能界入り。ファッション誌『with』のモデルや『ズームイン!!サタデー』のお天気キャスターとして活