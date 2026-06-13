バレーボールネーションズリーグバレーボールネーションズリーグ（VNL）の男子予選ラウンド第1週が13日に中国で行われ、世界ランク6位の日本は同31位・中国に3-1（25-23、25-22、20-25、25-21）で勝利し、開幕3連勝を飾った。2セット連取してから中国に反撃されると、第4セットは明らかにブーイングが増え、ファンも反応した。ウクライナを3-0、ポーランドは3-2で撃破して連勝発進した日本。開催国・中国との試合でも、2セット