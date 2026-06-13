大谷は13号含む4出塁の活躍で勝利に貢献ドジャースは11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に8-6で勝利した。大谷翔平投手が無念の途中交代となったが、先制の13号を放つなど2打数2安打2四球の活躍を見せた。激闘から一夜明け、球団カメラマンが舞台裏を投稿。「あぁ、素敵」と米ファンを興奮させている。大谷は相手先発ケラーと対戦した第1打席では四球。そして3回1死走者なしの第2打席では、フルカウントから投じられ