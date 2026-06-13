ハワイアン航空は、ディズニー実写版「モアナ」とのコラボレーションによる特別塗装機（エアバスA321neo、機体記号：N227HA）を公開した。3機を導入するうちの1機目で、ハワイとアメリカ西海岸、クック諸島を結ぶ路線に投入する。7月にはエアバスA330型機とボーイング717型機にも導入する。デザインには「Voyage beyond the reef（リーフの向こうへ航海しよう）」のメッセージが掲げられ、変身する半神マウイがフックを携えたタカ