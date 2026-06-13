世帯年収1000万円でも「ギリギリです。貯金は減っていく一方」　悩ましい50代のリアル

世帯年収1000万円と聞けば、余裕のある暮らしを想像するかもしれない。しかし、親の介護や子どもの教育費が重なる50代ともなると、その数字だけでは測れない現実があるようだ。

投稿を寄せた滋賀県の50代男性（社内IT総合管理、コンサル業／世帯年収1300万円）は、自身が年収800万円、妻が250万円、子どもが250万円という世帯だ。男性は「全く持って裕福ではないです」と現在の暮らしぶりについて明かす。（文：篠原みつき）

「別に住んでいる妹が病気で援助も毎月10万くらい」

毎月の固定費として「ローンと管理費などで毎月10万以上」がかかり、「忙しいので食費もかさむ」状況だという。さらに男性の家計を圧迫しているのが、親族への金銭的な援助だ。

「別に住んでいる妹が病気で援助も毎月10万くらいしてますし、父親が施設に入ってるのでお金もかかる」

高年収であっても、背負う親族が多ければ手元に残るお金は目減りしていく。男性は「日本はどうかしてる」とこぼしている。

「上の子が大学を卒業したら楽になるかと思ったけど」

続いて、福岡県の50代女性（事務／世帯年収1000万円）は投稿で、厳しい現実を書いている。夫の年収が900万円、自身が100万円という家庭で、住まいは「普通の賃貸」「食費は7万」と、決して贅沢をしているわけではない。

「教育費はやっと4万まで減りました」としつつも、子ども2人の学費負担が依然として重くのしかかっている。」

「子供が大学生と私立高校生だとギリギリです。 貯金は減っていく一方です」

さらに、子育ての終わりが見えた後の負担増についても言及している。

「上の子が大学を卒業したら楽になるかと思ったけど、今度は家族手当がなくなり、税金も上がる」

子どもが扶養を外れることによる税負担の増加や、会社からの家族手当の消失によって、教育費の支払いが終わっても手取りが減ってしまうという現実だ。

親世代の施設費用や親族への援助、子世代への教育費、そして各種の税負担。世帯年収1000万円という額面だけでは推し量れない、50代のシビアな金銭事情がうかがえた。

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