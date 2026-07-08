 慶應義塾大学卒業・TOEIC満点990点、現在はシカゴ・カブス傘下のマイナーリーガーとして活躍する常松広太郎氏。その背景にある常松家の教育方針とは。今回は「本の読ませ方」について、広太郎氏と父・広一氏に話を聞いた。全4回の第2回。 ※本稿では常松広太郎氏を「広太郎」、父・常松広一氏を「広一」と表記する。 みんかぶマガジン連載「天才たちの育ち方」買った本を読まずに放置しても、決して怒らなかった理