俳優で元欅坂46の今泉佑唯が、妊娠中の不思議体験を告白した。【映像】今泉佑唯、我が子との2ショット＆妊娠中の不思議体験『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』はYouTube登録者数累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を『愛とロマン』をもって楽しく語り合うエンターテインメントョーだ。番組内