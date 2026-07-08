米財務省前で看板を掲げて新紙幣の発行を求める人＝2019年6月、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ベセント米財務長官は7日までに、奴隷解放運動に尽力した黒人女性ハリエット・タブマンの肖像を採用する新20ドル紙幣の計画を凍結したと明らかにした。米メディア「スペクトラムニュース」の取材に答えた。オバマ政権が2016年に計画を発表。米国紙幣に肖像が描かれる初めての黒人となる見込みだったという。スペク