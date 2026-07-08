イラン国営メディアによると、南部の都市で爆発音が響いた/Telegram（CNN）国営メディアによると、イラン南部で複数の爆発音が聞こえた。イランの国営メディア「プレスTV」によると、バンダルアッバスやシリクといった港湾都市、ゲシュム島で複数の爆発音が聞こえたという。報道によると、シリクの埠頭（ふとう）やジアラト村の釣り桟橋、バンダルアッバスの民間漁船が砲弾の直撃を受けた。イラン国営放送（IRIB）は、バンダルアッ