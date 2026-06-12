宮城県栗原市の山あいののどかなまちに、高さ約6ｍの円筒形の建物が姿を現した。2025年11月、日本初となる「2階建て3Dプリンター住宅」が誕生したのだ。1階建ての事例はSUUMOジャーナルでも何度か紹介してきたが、2階建ては初。どのようにしてできあがったのか、今どうなっているのか、話を聞いた。宮城県栗原市に日本初の2階建て3Dプリンター住宅が誕生宮城県栗原市築館町、人口1万1972人（栗原市公式HP・2026年3月末現在）の静か