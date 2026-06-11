6月10日、元「V6」の岡田准一がバラエティ番組『今さらシロー!〜テストに出ないが役に立つ〜』（TBS系）で、千葉県木更津市を訪れた。2002年の人気ドラマ『木更津キャッツアイ』（TBS系）の聖地をめぐったが、同作に出演した女優のビジュアルが注目を集めている。同番組は、岡田とお笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次が、テストに出ないものの人生の役に立つ情報を全力で体験しながら学ぶもの。今回は、岡田にとってゆかりある