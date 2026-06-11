吉沢亮さんが主演を務め、横浜流星さんが共演する映画『国宝』が、Amazonプライムビデオで見放題独占配信を開始した。【写真】視聴前に見ておきたい映画『国宝』人物相関図女方の舞踊の名作『二人藤娘』を演じる喜久雄(吉沢亮さん)と俊介(横浜流星さん)。可憐な舞台姿は息をのむ美しさ本作は、吉田修一さんが自身の歌舞伎黒衣としての経験を糧に書き上げた渾身の同名小説を、『フラガール』、『悪人』、『怒り』の李相日監督が映像