ANA Xは、アンケートに回答するとマイルに交換できるポイントが貯まる「ANAリサーチ」のサービスを7月31日をもって終了する。ANAマイレージクラブ会員を対象に、モニター会員登録の後、配信されるアンケートに回答することで、マイルに交換できるポイントが貯まる。貯まったポイントは20ポイントあたり8マイルに交換できる。新規会員登録、アンケートの配信・回答、ポイント交換の機能を7月31日をもって終了する。プレミアムメンバ