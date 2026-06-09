ガーディアンズのホセ・ラミレスの打撃で“宣告”【MLB】ヤンキース 7ー5 ガーディアンズ（日本時間9日・クリーブランド）審判団の判定が波紋を呼んでいる。8日（日本時間9日）のガーディアンズ-ヤンキース戦で、打者がスイングをしていないにもかかわらず「捕手の打撃妨害」が宣告されるという珍しいプレーが起こり、米国のファンや解説者を困惑させている。判定に対してSNS上では「初めて見た」「ひどいルールだ」と疑問の声が