山形市の山寺周辺で、先週からクマの目撃が相次いでいます。きょうも目撃情報があり、市や警察が注意を呼びかけています。 【写真を見る】山寺で相次ぐクマの目撃にパトカー巡回など警戒続くきょうも県内各地で出没（山形） 山形市や警察によりますと、きょう午前９時前、山形市山寺地内の道路上でクマ１頭が目撃されました。現場は所部地区の周辺で、近くには木々が生い茂る場所も見られます。 現場周辺では先週からク