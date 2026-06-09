映画『Michael／マイケル』のジャパンプレミアが6月4日、都内で開催された。全世界累計興行収入8億ドル（約1,275億円）を記録している本作の日本公開を前に、会場にはマイケルを愛してやまないファンが集結。マイケルの実の甥であり、叔父に瓜二つのパフォーマンスで世界を驚かせている主演のジャファー・ジャクソン、SNSのダンス動画をきっかけに抜擢された、幼少期のマイケル役を務めるジュリアーノ・ヴァルディ、プロデューサー