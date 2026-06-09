日清シスコは、ココナッツサブレの発売61周年を記念した「パペットスンスンとサブレパーティーキャンペーン」を6月22日から実施する。本キャンペーンは、対象商品を購入した人の中から抽選で320名にオリジナル折りたたみテーブルが当たるキャンペーンだという。パペットスンスンとサブレパーティーキャンペーン○ココナッツサブレ61周年記念! 人気作品パペットスンスンとのコラボキャンペーンが始動ココナッツサブレは、1965年の誕