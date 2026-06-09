リヤド・エアは、中東と欧州の5都市へ乗り入れる。6月14日にリヤド〜ジェッダ線、6月18日にリヤド〜ドバイ線、6月25日にリヤド〜カイロ線、7月17日にリヤド〜マドリード線、7月23日にリヤド〜マンチェスター線を開設する。ボーイング787-9型機を最初の2機に続いて、3機目を導入したことに伴うもの。また、リヤド〜ロンドン/ヒースロー線の新機材での運航開始日を、6月10日に繰り上げる。機内はビジネスエリート、ビジネスクラス、