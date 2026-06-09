ドジャース・大谷翔平（31）の打者としてのオールスター（日本時間7月15日=ペンシルベニア州フィラデルフィア市）出場に暗雲である。【もっと読む】大谷翔平が負傷して出血…ドジャース指揮官は軽症強調もサイ・ヤング賞に悪影響を及ぼす懸念今年は2021年以来、5年ぶりの二刀流出場、6年連続スタメン出場がかかるものの、これまでのように必ずしも“当確”とは言えないからだ。すでに球宴のファン投票が開始され、ロサンゼル