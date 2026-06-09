ＦＷが苦手な人ほど、当てにいく意識があり、ミスを招いていることが多い傾向があります。今回は、スイングが崩れないための「当てない」をレッスンしていきます。 胴体の回転を意識してスイング 胸を1度〝地面に向けて〞からフォローへ インパクト後は、腕と体の一体感を保ったまま最後まで体の回転を止めずにフィニッシュまで回り切ることが大切です。 ただし、フィニッシュを意識しすぎる