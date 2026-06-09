FWが苦手な人の特徴とは？「当てない意識」が即上達の鍵！

ＦＷが苦手な人ほど、当てにいく意識があり、ミスを招いていることが多い傾向があります。今回は、スイングが崩れないための「当てない」をレッスンしていきます。

胴体の回転を意識してスイング

胸を1度〝地面に向けて〞からフォローへ

インパクト後は、腕と体の一体感を保ったまま最後まで体の回転を止めずにフィニッシュまで回り切ることが大切です。

ただし、フィニッシュを意識しすぎると、インパクト前に前傾が早く起き上がってしまう人が多いので注意が必要です。フィニッシュにたどり着くまでに、胸が１度地面を向く方向を経由することを意識してください。切り返したあと、胸は地面を経由してから目標方向に向ける感覚。ダウンスイングで少し「間」を作るような感覚に近いですね。

トップで体の回転が浅いと、この「間」が作りにくくなるので、前傾角度を保ちつつ上体をしっかり右に向けた深いトップを作りましょう。ただし、トップで右ヒザが伸びるまで回すと、回しすぎて前傾角度が崩れやすいので注意してください。

前傾キープの要点はココ！

フィニッシュまで振り切る意識は重要だが、トップから一気にフィニッシュに向かうと前傾角度が崩れやすい。胸を1度地面に向ける感覚があると前傾を保って回転できる

POINT：前傾を保った深いトップが〝間〞を作るカギ

トップが浅いと胸を1度地面に向ける「間」を作りにくいのでトップを深くする。ただし、トップで右ヒザが伸びると前傾角度が崩れるので（×）、右ヒザのゆとりを確保しよう（○）

いかがでしたか？ ぜひ、参考にして練習してみてください。

レッスン＝大原健陽

●おおはら・けんよう / 1996年生まれ、広島県出身。東北福祉大ゴルフ部出身で、現在は奥嶋誠昭コーチの「THE REAL SWING GOLF STUDIO」でレッスンやフィッティングを行なう。

構成＝鈴木康介

写真＝田中宏幸

協力＝取手桜が丘GC（アコーディア・ゴルフ）