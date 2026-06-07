【モデルプレス＝2026/06/07】日本テレビ系寄席演芸番組「笑点」（毎週日曜夕方5時30分〜）は、6月7日の放送で「テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送」としてギネス世界記録に認定されたことを発表した。【写真】「笑点」初回放送時の貴重ショット◆｢笑点」ギネス世界記録に認定1966年5月15日にテレビで初めて放送された｢笑点」。放送開始から60年間続く“良い答えには座布団をあげて、悪いと取る”スタイルの「大喜利」は