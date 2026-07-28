マイナビオールスターゲーム2026全セ―全パ（2026年7月28日東京D）全セのスタメンが発表され、プラスワン投票で選出された巨人・坂本勇人内野手（37）が「1番・DH」で出場する。今季は打率1割台ながら、2度のサヨナラ弾を放つなど勝負どころで力を発揮してファンの投票を呼び、3年ぶり15度目の選出。「選ばれるような成績じゃないけど、素直にうれしい。お祭りなので楽しみながら野球している姿を見てもらえたら」と胸