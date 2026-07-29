　１回、先制ソロを放ち、一塁コーチの岡本を指さす佐藤輝（撮影・金田祐二）デイリースポーツ

阪神・佐藤輝明が球宴で２年連続本塁打、HRダービーも決勝進出

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • マイナビオールスターゲーム2026第1戦が28日に東京ドームで開催された
  • 阪神・佐藤輝明が初回に先制弾を含む2安打を放ち、球宴通算3本塁打目を記録
  • ホームランダービーでも清宮幸と森下を下して決勝進出し、29日の決戦に臨む
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