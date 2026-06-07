６月７日（日）放送「ポツンと一軒家」のゲストは、筧利夫と清水くるみ。 ©ABCテレビ 「こんな山の中でも、住めば都なんですよ」 岡山県の深い山奥に住む91歳女性の忙しくも丁寧で豊かな暮らしぶり。そこから見えてきたのは“人生の味わい方” 岡山県の山奥でポツンと一軒家を発見！山の中に大きなカーブを描くように切り拓かれた敷地に建物と綺麗に整理された畑が確認できる。 山の中腹辺りにある最寄りの集