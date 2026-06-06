6月2日に配信されたサッカー元日本代表の本並健治と那須大亮がパーソナリティを務める、ABCラジオPodcast「本並健治と那須大亮のGKの言い分」に、2011年女子ワールドカップ・ドイツ大会で世界一に輝いた元なでしこジャパンの丸山桂里奈が出演した。現在は夫である本並とともにバラエティ番組でも活躍する丸山だが、当時は準々決勝のドイツ戦で値千金のゴールを決めた日本屈指のストライカーである。