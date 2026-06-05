敵地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ、ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に臨む。大谷翔平投手は前日の試合に先発し、6回無失点の好投を披露。この試合では休養のためスタメンから外れ、ベンチスタートに。試合前、デーブ・ロバーツ監督から明かされた最新情報に安堵が広がった。大谷は前日の同カードで「1番・投手兼DH」で先発出場。6回2安打無失点、6奪三振で7-0の勝利に貢献し、6勝目を挙げた