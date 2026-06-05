大谷の“勲章”が示した二刀流の現実二刀流の過酷さを物語る写真にファンの関心が集まっている。ドジャース・大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発し6回無失点の好投。今季6勝目をあげたが、1枚の写真が明かした事実に、ファンが「過酷な二刀流」「結果だけじゃ見えない大変さがある」と声をあげている。この試合、大谷は「1番・投手兼指名打者」で先発出場。打っては4打数3安打2四球と5度