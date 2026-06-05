ハムはレイエスが10号到達、延長戦を制す4日に「日本生命セ・パ交流戦 2026」6試合が行われた。甲子園で行われた阪神-西武は、4-2で西武が勝利した。初回にタイラー・ネビン内野手の犠飛で先制すると、4回には西川愛也外野手の適時打と失策で2点を追加。6回にも渡部聖弥外野手の適時二塁打でリードを広げた。先発の平良海馬投手は5回に嶋村麟士朗捕手に適時打を浴びたものの、7回1失点の好投で今季4勝目をマーク。8回は篠原響投