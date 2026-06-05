右手中指から出血が見られた【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間5日・アリゾナ）ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地ダイヤモンドバックス戦で6勝目を挙げた。ロバーツ監督は一夜明けた4日（同5日）、出血の見られた右手の指について言及した。大谷は前日の試合に先発し、6回無失点の好投を見せた。中盤からは右手中指から出血が見られ、マウンドでは舐める様子も見られていた。指揮官は「みんな彼が