今季は66イニングを投げて自責点わずか6【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で今季6度目の二刀流出場を果たした。投手としては6回を投げて被安打2、6奪三振1四球無失点の投球で6勝目。打っては4打数3安打2四球の活躍だった。一方で、圧倒的な成績ゆえに“同情”を寄せられてもいる。