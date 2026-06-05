青森山田リトルシニア・浅井宏太コーチが実践する“駆け引き”プロ球団の下部組織で培った指導経験を新たなステージで発揮する。昨年4月から中学硬式野球の強豪「青森山田リトルシニア」でコーチを務める浅井宏太さんは以前、楽天野球団が運営する「東北楽天リトルシニア」に所属していた。同じ東北の強豪チーム間での“異例”とも言える移籍。2021、2022年の日本選手権連覇以来の日本一を狙うチームに浅井さんがスパイスを加え