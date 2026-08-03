阪神・大山悠輔内野手（３１）が３日、自身の公式インスタグラムで離婚したことを発表した。「私事ではございますが、このたび、離婚いたしましたことをご報告いたします。互いに話し合いを重ねた結果、それぞれの道を歩んでいくことを決断いたしました」とつづった。２０２１年１２月に一般女性と結婚したことを公表していた。プロ１０年目の今季は開幕から９２試合に出場して打率２割７分８厘、１２本塁打、リーグ３位の５６