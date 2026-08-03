福島・会津美里町で80代女性がクマに襲われけがをしました。警察によりますと、3日午前10時半過ぎ、「おばあちゃんがクマに襲われたようです」と110番通報がありました。会津美里町杉屋の住宅の庭先で、近所の人が血を流して倒れている80代の女性を見つけ話を聞いたところ、クマに襲われたという話をしたことから通報したということです。女性は顔などにけがをしていますが、命に別条はないということです。