映画の「ネタバレ」記事を作成し運営サイトで公開したとして、著作権法違反の罪に問われた仙台市のウェブサービス会社の代表取締役広瀬勝也被告（38）に仙台地裁は3日、懲役2年、執行猶予3年、罰金100万円の判決を言い渡した。