急激な円安の進行を阻止するため、およそ28年ぶりに日米が協調して「円買い介入」に踏み切りました。記者「一段と円高方向に振れています。現在、1ドル＝155円30銭台まで円が買われてきています」午前9時半。みるみるうちに2円以上円高に振れ、一時、3か月ぶりとなる1ドル＝155円台まで円高が進みました。この1時間ほど前に発表された日米両政府の“異例の声明”。片山さつき 財務大臣「日本国財務省は米国財務省と協調して円