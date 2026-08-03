政府・日銀が先週末以降に実施した為替介入について、その金額がおよそ5兆円規模とみられることがわかりました。外国為替市場では日本時間の先月31日の夜から1日の未明にかけて荒い値動きが続き、円が急速に買われる場面がありました。31日に一時、1ドル＝160円台をつけていた円相場は、1日の未明には1ドル＝157円台まで円高が進んでいました。片山財務大臣はけさ、日米両政府が先月31日のニューヨーク外国為替市場で、日米が協調