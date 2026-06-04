大谷は6回無失点で今季防御率は0.74【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・アリゾナ）ドジャース・大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回2安打無失点で今季6勝目を挙げた。バットでは3安打2四球。試合後、クラブハウスでは相棒のウィル・スミス捕手が大絶賛した。初回の第1打席でいきなりヒットを放つと、その裏のマウンドもゼロに抑えた。3