6回2安打無失点で6勝目【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・アリゾナ）ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手」で投打同時出場し、今季6勝目を挙げた。6回2安打無失点と好投。バットでは3安打2四球で1試合5出塁。打率.301となった。前回登板では5四死球と制球が安定しなかっただけに、「前回よりは良かったかなとは。すごく良かったかは分からないが、