投げては6回無失点、打っては4打席目まで4出塁【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間4日・アリゾナ）ドジャース・大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で今季6度目の二刀流出場した。投げては6回無失点の投球を披露。一方で右手から“出血”する場面が見られた。投打に相手を圧倒した。バッティングでは初回の第1打席で二塁への内野安打を放つと、第2・3打席