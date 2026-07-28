今年度の最低賃金の引き上げをめぐる議論が、最終局面を迎えています。全国平均で時給1100円台後半の目安が示される可能性が高く、国の審議会は今週中にも結論を出すとみられます。最低賃金は、企業が労働者に最低限支払わなければならない賃金で、現在は全国平均の時給で1121円となっています。きょう、今年度の最低賃金の目安を決める6回目の議論が行われていて、労働者側と経営者側は最低賃金を引き上げることで一致しているも