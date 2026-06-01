県民のギモンです。きょうのテーマは、最近、緑茶が高い！です。身近な飲み物なだけに、値上がりの理由が気になります。「緑茶の値上がりの背景」を取材しました。大きな理由のひとつに、いま世界規模で起こっている「抹茶ブーム」との関係もありました。熊本ではどのような影響が出ているのでしょうか。熊本市中央区の上通アーケードにあるこちらの菓子店には、しっとり、もっちり食感にこだわった「あん