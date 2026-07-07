タレント小島瑠璃子（32）が7日までにインスタグラムを更新。ショックな出来事をつづり、フォロワーに助言を求めた。小島はストーリー機能を使って「水筒爆発してパソコン水没」と書き出し、水浸しになってしまったバッグの写真をアップ。「Macのどのパソコン買えばいいの？」と号泣する絵文字を添えて問いかけた。続けて「そもそも、水没したパソコンはもう諦めたほうがいいんだよね？」と疑問を投げかけ、「ちなみに水筒の中身は