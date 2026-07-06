早くも圧勝？TBSの龍宝正峰社長（61）が1日、東京・赤坂の同局本社で定例社長会見を行い、26日に放送を開始する日曜劇場「VIVANT」の続編に言及した。【写真を見る】TBSの勢いを止めることができるか「朝ドラヒロイン3人組」が主演するドラマ「23年に社会現象と言えるくらいの勢いになった前作の続編でございます。さらにスケールアップした作品をお届けいたしますので、ぜひご期待下さい」日曜劇場では異例の2クールでの放送