６日、コンゴ民主共和国イトゥリ州の州都ブニアにあるエボラ出血熱治療センターで、消毒作業を行う医療スタッフ。（ブニア＝新華社配信）【新華社キンシャサ7月7日】コンゴ民主共和国の保健省は5日、同国でのエボラ出血熱流行で500人余りが死亡したと発表した。６日、コンゴ民主共和国イトゥリ州の州都ブニアにあるエボラ出血熱治療センターで、消毒作業を行う医療スタッフ。（ブニア＝新華社配信）６日、コンゴ民主共和国イトゥ